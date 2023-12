Mercato - PSG : Mbappé, le Real Madrid en fait encore des cauchemars

Axel Cornic

La fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas et si le Paris Saint-Germain espère toujours pouvoir le convaincre de rester, le scénario d’un départ se dessine de plus en plus au fil des jours qui passent. Une aubaine pour le Real Madrid qui observe avec intérêt la situation, même si le souvenir cuisant de 2022 n’a pas totalement disparu.

Depuis quasiment le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé est lié au Real Madrid. Ainsi, alors que le contrat qui le lie au PSG approche de son terme, les débats s’enflamment à nouveau au sujet de son avenir ainsi que sur sa possible arrivée dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid y croit, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le Real Madrid semble penser que l’été 2024 pourrait bien être le moment attendu depuis tant d’années. Car une prolongation de Mbappé avec le PSG semblerait très lointaine pour le moment et les Merengue commenceraient donc à espérer pouvoir boucler cet énorme dossier.

Pas question de revivre l’échec de 2022

La confiance n’est toutefois pas totale à Madrid ! Le quotidien italien laisse en effet entendre que le souvenir cuisant de 2022 ferait toujours doutes certains au sein du club, qui n’ont évidemment pas l’intention de revivre un autre échec public. Pour rappel, à l’époque tout le monde voyait déjà Kylian Mbappé signer au Real Madrid, avant qu’il n’annonce finalement sa prolongation au PSG à la dernière journée de Ligue 1.