Mercato - PSG : Révolution à Paris, des phénomènes arrivent ?

Depuis l'été dernier, le PSG semble avoir décidé de radicalement changer sa stratégie sur le mercato. Après avoir axé son projet sur le recrutement de grandes stars lorsque le Qatar a débarqué, le club de la club de la capitale se tourne désormais vers de jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Mais est-ce une bonne stratégie alors que le manque d'expérience à certains postes a été pointé du doigt ?

Lorsque le PSG est racheté en 2011 par QSI, le fonds d'investissement du Qatar, la stratégie est claire, à savoir recruter de grands noms pour rapidement rivaliser avec les grands clubs européens. Dans cette optique, plusieurs stars ont débarqué à Paris à l'image de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Une stratégie qui n'a pas été totalement payante et qui a donc poussé le PSG à changer ses plans l'été dernier. Sous la direction de Luis Campos, le club de la capitale a axé son recrutement sur l'arrivée des joueurs tournés vers le collectif, tout en cherchant des jeunes pour préparer l'avenir.

«Au PSG, on a changé de logiciel pour le recrutement»

Une révolution résumée par Dominique Séverac il y a quelques jours. « Au PSG, on a changé de logiciel pour le recrutement. Pendant plusieurs années, on a fondé la politique des transferts sur les stars. On a eu les ères Ibrahimovic, Neymar, Messi... Maintenant, place aux jeunes. Le PSG est la 4ème équipe la plus jeune en Ligue des Champions. Il n'y a plus qu'une seule star. Et autour, on essaie de créer un collectif. Il faut accepter cette nouvelle politique », expliquait le journaliste du Parisien auprès de La Chaîne L'EQUIPE .

Plusieurs jeunes joueurs ciblés par le PSG