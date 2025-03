Scandale Rabiot : La banderole payée par le PSG ? L’annonce choc

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Visée par des banderoles insultantes dimanche lors du Classique entre le PSG et l’OM (3-1), comme son fils Adrien Rabiot, Véronique Rabiot estime que le Paris Saint-Germain a sa part de responsabilité et qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant. Des propos appuyés par le journaliste Daniel Riolo.

« Pensez-vous qu'on peut faire entrer des banderoles de cette taille sans que personne ne soit au courant ? » Auprès de L'Équipe, Véronique Rabiot est revenue sur les événements de dimanche lors du Classique et les banderoles insultantes à son égard. Des faits pour lesquels, selon elle, le PSG a sa part de responsabilité.

« Il ne faut pas me dire que les clubs ne sont pas au courant »

« Il les a planquées où le gars ? Dans son slip ? Non ! Bien sûr que non ! Il ne faut pas me dire que les clubs ne sont pas au courant. Ils savent très bien qu'il y a des banderoles. Ils n'ont qu'à demander à les voir », a confié Véronique Rabiot, un avis partagé par le journaliste Daniel Riolo.

« Les banderoles ne se font pas sans le financement du club »

« On ne peut pas faire genre que ça rentre dans un stade sans que l’on soit au courant. A Marseille, ils étaient au courant, donc je ne peux pas croire que le PSG n’était pas au courant. Tout est main dans la main entre le club et les supporters. Les banderoles ne se font pas sans le financement du club », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.