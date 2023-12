Mercato - PSG : Il prépare un transfert et l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts pour préparer l'avenir, le PSG s'apprête à boucler les arrivées des deux brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo respectivement âgés de 20 ans et 18 ans. Et visiblement, le club de la capitale a l'intention de poursuivre sur sa lancée et s'intéresserait à Efe Sarikaya qui évolue en deuxième division turque. Une opération qui pourrait bien impliquer Grenoble comme l'explique Olivier Monterrubio.

Bien que le mercato d'hiver n'ait pas encore ouvert ses portes, le PSG a déjà bouclé l'arrivée de deux jeunes brésiliens à savoir Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans) qui débarquent respectivement en provenance de Sao Paulo et de Corinthians. Il faut dire que le club de la capitale a démarré un nouveau projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel afin de préparer l'avenir.

Le PSG s'intéresse à Efe Sarikaya

C'est dans cette optique que le PSG s'intéresserait notamment à Efe Sarikaya comme le révélait récemment Cumhurriyet . Ce jeune défenseur de 18 ans évolue à Altay SK, club de deuxième division turque, et a récemment été observé par un certain Olivier Monterrubio, responsable du recrutement de Grenoble en Ligue 2, qui confirme l'intérêt du PSG, et dévoile également son plan pour le transfert d'Efe Sarikaya, si possible dès cet hiver... en espérant le revendre au club de la capitale.

«Si on peut l’avoir et le vendre au PSG direct...»