Mercato - PSG : Le Qatar lâche 40M€, fiasco inévitable ?

Avant même l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le PSG semble déjà tenir ses deux premières recrues du mois de janvier avec les arrivées attendues de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, deux jeunes brésiliens qui débarquent en provenance du Corinthians et de Sao Paulo. Le manque d'expérience de deux futurs parisiens est d'ailleurs pointé du doigt et semble poser question.

Cet hiver, le PSG semble avoir décidé de miser sur la jeunesse. C'est ainsi que le club de la capitale serait sur le point de boucler l'arrivée des deux Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo pour un total de 40M€. Un choix qui fait débat compte tenu des carences de l'effectif de Luis Enrique et ses besoins à certains postes comme l'explique Grégory Schneider.

«Mais dans ce club, il faut un gros mental»

« Le PSG a choisi des joueurs qui sont professionnels depuis six mois. Mais dans ce club, il faut un gros mental, il faut être régulier, il faut être dur. Et si tu te rates un peu, tu passes directement au séchoir parce que d'autres internationaux passent devant toi. Il faut de la patience. Mais dans ce club, c'est compliqué. Regardez ce qui se passe avec Ekitike... Même les super joueurs comme Nkunku, Coman, ont été rattrapés par cela. Au PSG, l'obligation de résultat est là et les joueurs doivent arrivés finis et durs », assure le journaliste de Libération sur le plateau de La Chaîne L'Equipe . Un avis partagé par Alain Giresse.

«Au PSG, on ne parle pas de futur, on parle de l'instant présent»