Mercato - PSG : Une décision radicale est prise pour cet hiver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, mais le PSG semble déjà avoir investi 40M€ pour se renforcer avec les arrivées imminentes des deux jeunes talents brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo en provenance de Sao Paulo et du Corinthians. Et visiblement, le club de la capitale ne compte plus s'activer durant le mois de janvier.

Dans quelques heures, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. En effet, à partir du 1er janvier, les clubs auront un mois pour peaufiner leurs effectifs. Et le PSG ne semble pas avoir envie de perdre de temps puisque deux transferts semblent imminents.

Mercato - PSG : Un joueur débarque à Paris, transfert imminent ! https://t.co/CaK0aieS2N pic.twitter.com/nKHGgywB4I — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Moscardo et Beraldo débarquent au PSG

En effet, depuis quelques jours, deux noms reviennent avec insistance à savoir ceux des deux jeunes brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Ils débarqueront tous les deux pour un total d'environ 40M€ en provenance respectivement de Sao Paulo et du Corinthians. L'officialisation de ce double transfert serait même imminente.

Mercato déjà terminé pour le PSG ?