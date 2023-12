Mercato - PSG : Une bonne surprise est annoncée à Paris

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif avant même l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG aurait bouclé l'arrivée de deux talents brésiliens dont Lucas Beraldo qui devrait débarquer en provenance de Sao Paulo. Interrogé sur l'arrivée du défenseur central, Daniel Riolo assure qu'il pourrait bien se faire une place au sein de la charnière parisienne, notamment compte tenu des prestations récentes de Marquinhos ou encore Milan Skriniar.

Avant même l'ouverture officielle du mercato d'hiver, le PSG semble tenir ses deux premières recrues avec Gabriel Moscardo et Lucas Belardo. Deux jeunes brésiliens qui débarquent respectivement du Corinthians et de Sao Paulo, pour environ 40M€ au total. Et bien qu'ils soient méconnus du grand public, ils pourraient surprendre comme l'espère Daniel Riolo qui attend notamment beaucoup de Lucas Beraldo en défense.

Riolo n'écarte pas une bonne surprise avec Beraldo

« On ne les connaît pas. C'est toujours pareil, ils sont jeunes, il faut qu'ils s'adaptent, ils vont finir leur formation. Avec Luis Enrique c'est plutôt positif parce que je pense qu'il fait progresser les jeunes joueurs donc, à moins que ceux qui les ont observés se soient trompés, on va dire qu'on n'est confiant. Mais seront-ils opérationnels tout de suite ? On ne sait pas. Et est-ce qu'ils viennent pour l'être tout de suite ? Je ne crois pas non plus à moins d'une énorme surprise (...) Si t'as une énorme surprise et que le gars (Beraldo, NDLR) est bon, vu le niveau de la défense du PSG, pourquoi pas ? Mais alors, il faut vraiment tomber sur la grosse surprise », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant d'ajouter qu'il sera toutefois difficile de bien accompagner Lucas Beraldo.

«S'il joue avec un patron à côté de lui, il y a peut-être un truc à faire»