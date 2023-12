Mercato - PSG : Marquinhos va plomber le prochain crack du PSG ?

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs semaines, le PSG s’est activé pour son mercato hivernal. Les dirigeants du club parisien ont jeté leur dévolu sur deux talents brésiliens avec Lucas Beraldo (São Paulo) et Gabriel Moscardo (Corinthians). Défenseur de 20 ans, Beraldo va devoir rapidement s’incorporer à la défense parisienne, même si pour Daniel Riolo, le manque de confiance de Marquinhos est préjudiciable pour la nouvelle recrue du PSG.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que le PSG a déjà bouclé deux recrues de taille. En effet, le club parisien a réalisé une double opération pour s’attacher les services de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo. Alors qu’il s’apprête à rallier la capitale afin de signer son contrat, Lucas Beraldo, 20 ans, va devoir rapidement s’incorporer au système de Luis Enrique, lui qui évolue en défense centrale. Gaucher, ce dernier pourrait d’ailleurs avoir une carte à jouer avec le début de saison en dents de scie de Milan Skriniar dans l’axe gauche de la défense parisienne…

Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler à l'étranger ! https://t.co/3KtTYWwDSj pic.twitter.com/9WSS1bSbVl — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

« Si c'est pour jouer avec Marquinhos qui a déjà du mal à se donner confiance à lui-même... »

Présent dans l’After Foot , l’éditorialiste Daniel Riolo signale tout de même que le manque de confiance du capitaine Marquinhos pourrait être dangereux pour la nouvelle recrue du PSG. « Si c'est pour jouer avec Marquinhos qui a déjà du mal à se donner confiance à lui-même... Il aurait fallu qu'il joue avec un patron. S'il joue avec un patron à côté de lui, s'il aussi talentueux qu'on le dit, il y a peut-être un truc à faire. Mais honnêtement, je mettrais Lucas Hernandez dans la charnière centrale si on arrivait à trouver un arrière gauche parce qu'il est quand même costaud » .

« Il n'a jamais dégagé l'attitude de patron »