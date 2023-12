Mercato – PSG : Une star a imité Marquinhos

Jean de Teyssière

La grosse surprise côté PSG cette semaine a été la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central, victime d'une rupture du talon d'Achille en février dernier, n'a plus retrouvé le chemin des terrains depuis. Et pourtant, il a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Comme Marco Verratti et Marquinhos, le champion du monde 2018 a signé un contrat ou plus il joue, mieux il est payé.

Après la victoire du PSG face au FC Metz (3-1) ce mercredi, une annonce du club a surpris tout le monde avec l'annonce de la prolongation de Presnel Kimpembe. « Le PSG est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Presnel Kimpembe », peut-on alors lire dans le communiqué. Les détails de son nouveau contrat ont été révélés.

Une prolongation vite réglée

La prolongation de Presnel Kimpembe en a surpris plus d'un. Tout s'explique par le fait que tout s'est vite réglé. Selon L'Équipe , les positions se sont très vite rapprochées, notamment parce que Kimpembe avait soumis la condition suivante au PSG : s'il se fait à nouveau opérer, il prolonge. Condition acceptée par Nasser al-Khelaïfi qui apprécie son joueur, formé au PSG.

Kimpembe signe le même contrat que Marquinhos

La prolongation jusqu'en 2026 de Presnel Kimpembe ne va pas changer tant de chose que ça pour lui, même s'il voit sa rémunération être très légèrement revalorisée. Mais une nouveauté vient s'inclure dans son nouveau contrat : une part variable est adossée à sa rémunération, qui fluctue selon le nombre de matchs joués. Il s'agit donc du même type de contrat signé par Marquinhos et Marco Verratti avant eux.