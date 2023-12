Mercato - PSG : Changement de plan, un accord annoncé à la surprise générale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi après la victoire contre le FC Metz (3-1) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe, dont le bail arrivait à expiration à l’issue de la saison. Une annonce qui a surpris les supporters, alors que le club prévoyait un autre moment pour faire cette révélation.

Victime d’une rupture du tendon d'Achille en février dernier, Presnel Kimpembe semble encore très loin d’un retour malgré son retour à l’entraînement il y a quelques semaines. Le défenseur du PSG devrait « subir une correction chirurgicale ces prochains jours » d’après l’annonce faite par le club mercredi, officialisant dans le même temps sa prolongation de contrat.

Nouveau contrat pour Kimpembe

Libre à l’issue de la saison, Presnel Kimpembe a en effet prolongé de deux saisons avec le PSG, qui avait entamé les discussions avec son joueur comme vous l’avait révélé le10sport.com. Malgré la longue indisponibilité du titi parisien, le club n’a donc pas pris la décision de mettre fin à son aventure parisienne. « Je suis très heureux de poursuivre mon histoire avec mon club de cœur. Je remercie le Paris Saint-Germain, son Président et ses supporters pour la confiance renouvelée. J’espère porter à nouveau ces couleurs le plus vite possible », a confié Presnel Kimpembe après cette annonce surprise.

Le PSG prévoyait d’annoncer la prolongation durant la trêve hivernale