Mercato - OM : Longoria dénonce «une erreur massive»

Thomas Bourseau

L’OM va-t-il se chauffer sur le marché hivernal des transferts avec la Coupe d’Afrique des nations qui privera Gennaro Gattuso de plusieurs joueurs de son effectif à Marseille ? Le président de l’OM, à savoir Pablo Longoria, a clairement annoncé la couleur en conférence de presse, précisant qu'il ferait tout pour éviter une erreur sur le marché des transferts.

La Coupe d’Afrique des nations arrive à grands pas. Et comme de nombreux clubs de Ligue 1, l’effectif de l’OM va être considérablement réduit en raison des départs des internationaux des sélections africaines. Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Simon Ngapandouetnbu, François Mughe et Bamo Meïté sont concernés. Pour autant, Pablo Longoria refuse de faire des achats compulsifs sur le marché.

L’OM ne va pas enflammer le mercato hivernal sous prétexte de la CAN

En effet, quand bien même Gennaro Gattuso verra son équipe décimée par la CAN cet hiver, les six semaines de compétitions n’est pas une excuse selon le président Pablo Longoria pour que l’OM multiplie les recrues de secours pendant le mercato hivernal. C’est du moins le discours qu’il a tenu en conférence de presse ce jeudi.

«Ce serait une erreur de faire un recrutement pour six semaines»