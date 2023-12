Mercato - OM : Il claque la porte et lance une révolution à Marseille

Thomas Bourseau

L’OM a changé du tout au tout en l’espace de quelques mois. Marcelino, David Friio ou encore Javier Ribalta sont tous partis lorsque Mehdi Benatia a été appelé à la rescousse par Pablo Longoria, président de l’OM, afin de combler le vide laissé par Ribalta que l’Espagnol regrette.

Le 18 septembre dernier avait lieu une réunion houleuse entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria accompagné de différents dirigeants de l’OM comme Javier Ribalta, directeur du football du club phocéen à l’époque. Et alors que du changement et des têtes semblent avoir été réclamées par les supporters, Javier Ribalta a fini par plier bagage en octobre.

«On a regretté la décision de Javier Ribalta de partir»

Plus d’un mois plus tard, plus précisément le 30 novembre, l’OM a officialisé la venue de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. L’ancien joueur formé à l’Olympique de Marseille connaît le club et est une véritable valeur ajoutée aux yeux de Pablo Longoria bien que le président regrette le départ soudain de Ribalta. « On a regretté la décision de Javier Ribalta de partir, parce qu'on le considère comme un des meilleurs en Europe ». a confié Longoria en conférence de presse ce jeudi.

OM : Longoria dénonce une fake news sur la Super League ! https://t.co/ooLK4YYDoK pic.twitter.com/aX13boC7Nb — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

«Benatia ? Ça rentre dans l'évolution de ce qu'on veut faire avec notre groupe de travail»