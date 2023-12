Mercato - OM : Longoria balance la vérité cachée sur l’arrivée de Gattuso

Thomas Bourseau

Alors que le public grondait et réclamait du changement à l’OM, Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur du club au pied levé après la démission de Marcelino. Un gros pari de la part de l’Italien qui a été remercié par le président de l’OM pour sa venue dans un tel contexte.

Seulement six mois après son arrivée au FC Valence à l’été 2022, Gennaro Gattuso quittait le club espagnol d’un commun accord à l’hiver dernier. L’ancien joueur du Milan AC ne s’est cependant pas resté sur la touche pendant un long moment puisqu’il a hérité de l’effectif de l’OM bâti pour Marcelino après la démission de ce dernier fin septembre.

«Ce n'était pas simple pour Gennaro Gattuso d'accepter le projet»

Dans un contexte difficile à Marseille entre les supporters de l’OM et la direction marseillaise, Gennaro Gattuso a relevé le défi phocéen, de quoi lui valoir les remerciements du président Pablo Longoria en conférence de presse. « Ce n'était pas simple pour Gennaro Gattuso d'accepter le projet. On est très contents de son travail, on est conscients du fait qu'il n'a pas pu travailler parce qu'on joue tous les trois jours ».

«Je mets en évidence son intelligence et sa capacité d'adaptation»