Mercato - OL : L'entraineur lâche une réponse sur son avenir

Amadou Diawara

Après avoir remercié Laurent Blanc, puis Fabio Grosso, l'OL a décidé d'installer Pierre Sage sur son banc en tant qu'entraineur intérimaire. Alors qu'il parvient à enchainer les bons résultats avec le Gones ces dernières semaines, le directeur du centre de formation lyonnais a entretenu le suspens quant à son avenir à court terme.

Depuis le début de la saison, l'OL vit un cauchemar. En effet, le club rhodanien a enchainé les mauvais résultats pendant de longues semaines. Ce qui a couté la tête de Laurent Blanc, puis de Fabio Grosso.

Pierre Sage reste énigmatique quant à son avenir

Pour assurer l'intérim en attendant de trouver le successeur officiel de Fabio Grosso, l'OL a décidé de faire confiance à Pierre Sage. Et à la surprise générale, le directeur du centre de formation des Gones parvient à enchainer les bons résultats en tant qu'entraineur. En effet, l'OL est sur une série de trois victoires consécutives actuellement. Mais qu'en est-il de l'avenir de Pierre Sage sur le banc rhodanien ? Interrogé ce mercredi soir, il a répondu.

Pierre Sage lâche des indices sur le mercato