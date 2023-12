Thomas Bourseau

L’OL semble avoir ouvert le dialogue avec le clan Moses Simon pour une arrivée du Nigérian à Lyon en 2024, son contrat à Nantes arrivant à expiration en juin prochain. Pour autant, malgré l’intérêt de l’OL et ceux de Lille et de Nice, il se pourrait que le dénouement du feuilleton tourne en la faveur du FC Nantes.

Moses Simon fait les beaux jours du FC Nantes. Malgré sa belle forme et ses 3 buts et 5 passes décisives cette saison, les Canaris n’y arrivent pas et n’affichent qu’un seul succès lors de leurs huit dernières sorties. L’attaquant nigérian de 28 ans se trouve en fin de contrat, son bail prenant fin à l’issue de la saison. Le moment de changer d’air pour Simon ?

L’OL passe à l’action pour Moses Simon, le LOSC et Nice en embuscade ?

A en croire les informations récemment révélées par Foot Mercato, l’OL serait sur le coup et des contacts auraient déjà été noués entre les parties concernées. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la présence de l’OL dans ce dossier, mais aussi celles de l’OGC Nice ou le LOSC.

Prolongation en vue pour Simon à Nantes ?