Mercato - FC Nantes : Le boss boucle un transfert, le fiasco est total

Il était annoncé comme le chouchou de Waldemar Kita. Le président du FC Nantes a dépensé près de 5M€ pour mettre la main sur Adson, sous contrat avec le Corinthians la saison dernière. Mais le joueur brésilien peine à s'adapter au championnat français. Son utilisation risque d'être limitée dans les prochaines semaines.

Le dernier recrutement du FC Nantes avait un accent brésilien. Plusieurs joueurs sud-américains ont débarqué en France comme Marquinhos, mais aussi Adson. Ce dernier est un choix de Waldemar Kita, le président du club. Ce dernier n'avait pas pris la peine d'en informer la cellule de recrutement comme l'avait annoncé Simon Reungoat, journaliste pour Hit-West.

Adson, le coup de Waldemar Kita

« W aldemar a poussé pour ce joueur-là. C’est le joueur qui devait le faire frissonner. Avant le Mercato, quelqu’un au FC Nantes m’a dit : « On va pouvoir bien bosser au recrutement … et puis il y aura le Brésilien de Waldemar. Quand on dit que ça a été validé par la cellule de recrutement, ce n’est pas la vraie histoire. On parle de 6,5 M€ pour Adson mais la somme ne veut rien dire. C’était la volonté du Prince » avait-il confié. Sauf que ce recrutement s'apparente à une erreur de casting. Adson peine à se frayer une place de titulaire et l'arrivée de Jocelyn Gourvennec au FC Nantes ne devrait pas arranger ses affaires.

« L'adaptation n'est pas facile pour Adson »