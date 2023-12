Clash au FC Nantes, il prend la parole

La rédaction

Plombé par de multiples blessures et une mise à pied suite à des propos peu corrects envers son ancien entraîneur Pierre Aristouy, Fabien Centonze a disputé ses premières minutes de la saison lors de la défaite nantaise face à Brest ce dimanche (2-0). A l'issue de la rencontre, l'ancien Messin a fait part de sa joie de retrouver les terrains et s'est brièvement exprimé sur sa mise à pied.

Après deux prestations intéressantes face à Nice (victoire 1-0) et le PSG (défaite 2-1), le FC Nantes de Jocelyn Gourvennec a marqué un coup d'arrêt ce dimanche après-midi contre Brest (0-2). Miné par les blessures, Fabien Centonze, qui a également été mis à pied au mois de septembre après avoir porté des propos peu amènes à l'encontre de son ancien entraîneur, Pierre Aristouy, a fait son grand retour sur les pelouses de Ligue 1.

« J’ai pris du plaisir à retrouver les terrains »

L'ancien joueur du FC Metz n'a pas caché sa joie. « Je suis content parce que je me bats contre les blessures depuis un moment. Ce n’est pas évident car à chaque fois que j’étais sur le point de reprendre, j’avais un petit quelque chose qui me freinait à nouveau. Du coup, c’était aussi très dur mentalement de repartir sur des protocoles, des séances individuelles. On fait du foot pour jouer avec les autres et prendre du plaisir le week-end. Aujourd’hui, malgré la défaite, j’ai pris du plaisir à retrouver les terrains. Je me sens bien, j’ai de bonnes sensations. Au départ je ne devais reprendre qu’en janvier donc je suis content d’avoir réussi à gratter un peu de temps. Tout va pour le mieux là, je touche du bois et j’espère que ça va durer » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Ouest-France .

« Je me sens mieux »

Il poursuit : « Ce qui me manque le plus c’est la compétition, tout simplement. Je ne sais pas comment l’expliquer, c’est la façon de préparer un match. Par exemple, j’avais fait partie du groupe contre Nice même si je n’étais finalement pas sur la feuille de match. Mais j’avais participé à la vie de groupe, à la mise au vert à l’hôtel. Ce sont des choses dont je n’avais plus l’habitude depuis un moment et ça m’a fait énormément plaisir. J’étais tellement content de retrouver cette sensation, être dans le groupe, rejouer un petit peu. Je suis très content et surtout rassuré parce que je me sens mieux » .

« Je n’ai pas envie de me polluer le cerveau »