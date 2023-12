Le FC Nantes justifie son échec face au PSG

Thibault Morlain

Loin d’être le plus impressionnant ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG s’est tout de même imposé face au FC Nantes (2-1). Alors que les Canaris avaient réussi à revenir au score, Randal Kolo Muani, ancien de la maison nantaise, a finalement donné la victoire et les 3 points au club de la capitale. Une défaite qui donne quelques regrets à Jocelyn Gourvennec, qui justifie ce résultat par de petites erreurs qui coûtent cher.

Victorieux pour sa première sur le banc du FC Nantes face à Nice, Jocelyn Gourvennec voyait cette fois le PSG se dressait sur la route des Canaris. Et finalement, les coéquipiers d’Alban Lafont n’a pas réussi à repartir du Parc des Princes avec au moins un point. En effet, Nantes s’est incliné face au PSG, qui s’en est remis à Bradley Barcola et Randal Kolo Muani pour l’emporter. Ça fait donc une défaite pour Gourvennec qui retient tout de même certaines choses positives de cette rencontre.

« Je trouve que l'on a vraiment passé un cap »

Rapporté par L’Equipe , Jocelyn Gourvennec s’est confié sur la défaite de son FC Nantes face au PSG ce samedi soir. L’entraîneur des Canaris a alors expliqué : « C'est difficile de venir jouer ici parce qu'il y a beaucoup de qualité. Ils sont très forts techniquement, ils ont de la vitesse, ils ont des dribbleurs, des buteurs. On savait qu'il fallait bien maîtriser notre animation défensive, c'est ce qu'on a fait. On prend ce but juste avant la mi-temps, mais on revient bien, on corrige à la pause. On revient assez vite au score. Après, je trouve que l'on a vraiment passé un cap, on a eu de vraies bonnes séquences. En deuxième mi-temps, on a réussi à sortir, même sous pression. C'est ce que j'avais demandé à la mi-temps, et ça c'était important ».

« Les petites erreurs que l'on fait, elles ont des conséquences »