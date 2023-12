Révolution au FC Nantes, le vestiaire valide

Alexis Brunet

Récemment, le FC Nantes a décidé de se séparer de Pierre Aristouy. C'est Jocelyn Gourvennec qui lui a succédé. L'ancien entraîneur du LOSC connaît bien la Ligue 1, et il aura comme mission de maintenir le club dans l'élite. Cela ne fait que quelques semaines qu'il est arrivé, mais le vestiaire l'a déjà validé, à commencer par Moussa Sissoko.

Les saisons passent, et les traditions perdurent au FC Nantes. Alors que Pierre Aristouy avait réussi à maintenir Nantes en Ligue 1 l'année dernière, il a fait les frais de Waldemar Kita. Le président nantais a encore une fois viré un entraîneur, alors que la situation n'était pas dramatique. C'est Jocelyn Gourvennec qui a succédé depuis à Aristouy.

Moussa Sissoko s'exprime sur Gourvennec

À 34 ans, Moussa Sissoko fait partie des cadres du FC Nantes, et il possède une grande expérience, en Ligue 1 ou bien à l'étranger. Pour Le Parisien , il est d'ailleurs revenu sur les coaches qu'il a fréquenté au long de sa carrière. L'occasion pour ce dernier de donner son avis sur Jocelyn Gourvennec. « Le jour de son arrivée (fin novembre), il a fait un discours. On a pu sentir son vécu. Un certain charisme. Il connaissait le prénom et le nom de chaque joueur. Dès le premier entraînement, il a réclamé beaucoup de rigueur, de concentration, d’implication, de simplicité, de discipline, de détermination aussi. Sans afficher une volonté de tout changer, il a instauré de bons rapports avec l’ensemble du groupe. »

A peine arrivé, l’entraîneur du FC Nantes envoie un coup de pression https://t.co/aG4h2kLzpe pic.twitter.com/SQw9CY4xeo — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Gourvennec compte sur Sissoko