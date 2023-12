Le vestiaire du FC Nantes jubile après l’exploit

Arnaud De Kanel

Invaincu lors des 13 premières journées de Ligue 1, l'OGC Nice a chuté pour la première fois de la saison samedi soir face au FC Nantes. Pour la grande première de Jocelyn Gourvennec, les Canaris ont réalisé l'exploit et ils se donnent un peu d'air après une mauvaise période. Alban Lafont et Pedro Chirivella ont fait part de leur satisfaction à l'issue de la rencontre.

Seule équipe en Europe encore invaincue avant ce match cette saison, l'OGC Nice est tombé samedi soir (1-0) sur la pelouse de La Beaujoire. Le FC Nantes a réalisé l'exploit de vaincre les Aiglons pour le plus grand bonheur d'Alban Lafont et de Pedro Chirivella.

«Cette victoire fait du bien»

« C'est un match très très complet de notre part, face à une très belle équipe de Nice. On avait des consignes très claires avant le match, être intense, dynamique, et avoir de la confiance parce qu'on est une bonne équipe. On les a peut-être trop respectés dans les 10-15 premières minutes. On a eu a première occasion avec Mostafa (Mohamed), on s'est redonné un peu de confiance, c'est une victoire qui fait du bien pour la suite. Le coach nous avait dit qu'ils laissaient beaucoup d'espace en retrait. La première intention c'était de regarder derrière moi, il y avait Moussa (Sissoko) qui arrivait lancé, c'est un beau but. On avait perdu confiance, cette victoire fait du bien. Les dix dernières minutes j'avais des crampes partout, j'étais cuit », a lâché Pedro Chirivella au micro de Canal+ après la rencontre. Alban Lafont est tout aussi heureux.

«Je me suis très bien senti sur ce match»