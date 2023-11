FC Nantes : Son transfert vire au fiasco, il vide son sac

Arnaud De Kanel

Fin janvier, Andy Delort rejoignait le FC Nantes en prêt en provenance de l'OGC Nice afin de gagner du temps de jeu mais également d'apporter son expérience à des Canaris en perdition. Pris en grippe assez rapidement par les supporters, Delort a échoué sur les bords de l’Erdre. Il explique que ce club n'était pas fait pour lui.

Andy Delort a fait les beaux jours de Caen, Toulouse et Montpellier dans l'Hexagone. Au fil du temps, il s'est affirmé comme une valeur sûre à son poste en Ligue 1. En échec à l'OGC Nice, il décidait de rejoindre le FC Nantes en janvier dernier pour se relancer. Son expérience sur les bords de l'Erdre a viré au fiasco et il évolue désormais au Qatar. Il a donné des explications à son échec.

«Tu ne comprends pas, tes enfants ne comprennent pas»

« À Nantes c’était une saison très très compliquée. Je sors de 6 mois super compliqués à Nice, où les gens m’adoraient d’abord avant de me détester. Alors quand t’arrives à Nantes et qu’au bout de 3 matches tout le monde te siffle, tu ne comprends pas, tes enfants ne comprennent pas », a déclaré Andy Delort à Oh My Goal . L'attaquant estime que ce club n'était pas fait pour lui.

«L’équipe ne marchait pas, chacun jouait pour soi»