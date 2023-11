Un clash a éclaté au FC Nantes avec Kombouaré

Thibault Morlain

Ayant pris la succession de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes en février 2021, Antoine Kombouaré sera resté chez les Canaris jusqu’en 2023. Et si le Kanak a fait de très bonnes choses sur les bords de la Loire, il y a aussi eu visiblement certains accrocs. Ça aurait notamment été le cas avec Abdoulaye Touré, avec qui le ton serait monté en coulisses à Nantes.

Actuel milieu de terrain du Havre, Abdoulaye Touré retrouve ce dimanche le FC Nantes. A 29 ans, le Guinéen a été formé chez les Canaris, où il a joué en professionnel de 2013 à 2019. Ça a donc commencé à Nantes pour Touré, mais voilà que la fin de son aventure nantaise est quelque peu amère. En effet, il s’est retrouvé poussé à la porte. Un départ qui a notamment provoqué un clash avec Antoine Kombouaré, son ancien entraîneur.



En galère avec le FC Nantes, il se lâche sur son transfert https://t.co/YN2heOZtdl pic.twitter.com/hnMHTRWZHW — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

« Je reçois un appel, on me dit que je suis exclu du groupe pro »

Ce dimanche, pour L’Equipe , Abdoulaye Touré a raconté les dessous de son départ du FC Nantes et de son clash avec Antoine Kombouaré. Le joueur du Havre a alors confié : « Avant la fin de saison 2021, j'ai un entretien avec le coach Kombouaré. Ça faisait un moment que je voulais quitter le club. Il me dit : "Le mieux serait que tu partes, comme ça tu es heureux. Par contre, si tu ne retrouves pas de club au 30 juin, tu reprends avec nous, mais ce sera encore le mercato, avec l'objectif que tu trouves un club." Le 29, je reçois un appel, on me dit que je suis exclu du groupe pro. Je pense que c'est une blague. J'appelle Franck Kita. Il me dit : "Ce sont les choix du coach, on ne peut rien y faire." Je réponds : "J'ai un vécu dans ce club, je n'ai jamais manqué de respect, j'étais capitaine il y a quelques semaines. Et on m'envoie en réserve ?" Je demande un entretien avec le coach ».

« Vous êtes malhonnête. Vous n'êtes pas un homme »