Il vit un drame au FC Nantes et raconte tout

Thibault Morlain

Alors qu’il devait être transféré du FC Nantes à Cardiff, Emiliano Sala a disparu dans un accident d’avion alors qu’il rejoignait son nouveau club. Un drame qui a marqué tout le monde chez les Canaris, à la fois les supporters, mais aussi les joueurs. Ça a été le cas pour Abdoulaye Touré, qui était très proche de Sala. Celui qui est désormais au Havre a d’ailleurs raconté ce moment douloureux.

Serial buteur du FC Nantes entre 2015 et 2019, Emiliano Sala devait continuer sa carrière du côté de la Premier League. En janvier 2019, son transfert à Cardiff City est officialisé, un club où il ne jouera toutefois jamais. En effet, Sala a disparu dans un accident d’avion au moment de rejoindre le Pays de Galles. Une mort qui en a alors attristé plus d’un au FC Nantes…



« On n'a pas de nouvelles d'Emi. Son vol a disparu »

Ancien coéquipier d’Emiliano Sala au FC Nantes, Abdoulaye Touré a raconté le moment où il a appris la disparition de l’Argentin. Dans des propos accordés à L’Equipe , il a alors confié : « Je suis au petit-déjeuner, Nicolas Pallois savait que j'étais aussi très proche d'Emiliano, il arrive et me dit tout doucement dans l'oreille : "Abdou, ne fais pas de gestes brusques, je t'en parle mais garde-le pour toi. On n'a pas de nouvelles d'Emi. Son vol a disparu." Je lâche mes couverts : "Mais qu'est-ce que tu me racontes ?" Il me répond : "Je suis sérieux, tu as le contact de son agent ?" Je le connaissais, je sors l'appeler et il me le confirme : "C'est vrai, on n'a pas de nouvelles et son avion a disparu des radars." Trente secondes après, on reçoit des notifications. Je n'arrive pas à me dire que c'était un de mes coéquipiers qui est parti dans des circonstances inhabituelles ».

« Le dernier moment que tu devais partager avec lui, tu ne l'as pas eu »