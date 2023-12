Mercato : Il débarque au FC Nantes et annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

Après un début de saison compliqué, le FC Nantes a finalement décidé de se séparer de Pierre Aristouy qui avait assuré le maintien l’an passé. Afin de se relancer, les Canaris ont fait appel à Jocelyn Gourvennec. L’ancien coach du LOSC était d’ailleurs présent en conférence de presse ce vendredi et a annoncé la couleur.

Un pari. À la suite de mauvais résultats, la direction du FC Nantes décidait de se séparer de Pierre Aristouy mercredi dernier. Les dirigeants nantais avaient déjà trouvé un remplaçant puisque dans la foulée du départ de l’ancien intérimaire, Jocelyn Gourvennec était officialisé comme nouvel entraîneur des Canaris . Présent en conférence de presse ce vendredi, le nouvel entraîneur nantais a fait le point sur plusieurs dossiers du club.

« Ils sont assez réceptifs »

Dans des propos relayés par But Nantes , Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les blessures et sur la préparation du match face à Nice ce samedi (21h) : « On a Quentin qui est toujours en reprise et Gana qui s'est blessé gravement au genou. Il sera sans doute opéré la semaine prochaine. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour nous. C'est un guerrier, il reviendra. Je trouve que les trois séances ont été bien réalisées par les joueurs. Ils sont assez réceptifs, déterminés et sereins dans l'appréhension de ce match face à Nice. On ne part pas d'une feuille blanche : je connais les joueurs » .

« J'échange beaucoup avec les joueurs »