Mercato : Il débarque au FC Nantes et sort du silence

Thibault Morlain

Ce samedi, c’est avec un nouvel entraîneur que le FC Nantes va affronter l’OGC Nice. En effet, Pierre Aristouy a été remercié par Waldemar Kita et désormais, ‘est Jocelyn Gourvennec qui sera sur le banc des Canaris. Ancien joueur de Nantes, il fait donc son retour sur les bords de la Loire en tant qu’entraîneur. Et à l’occasion de sa présentation à la presse ce jeudi, Gourvennec a livré ses premiers mots.

Ça bouge énormément chez les entraîneurs de Ligue 1. Alors que Waldemar Kita a pour habitude de changer de techniciens en cours de saison au FC Nantes, ça a de nouveau été le cas. Pierre Aristouy a ainsi été remercié et les Canaris ont décidé de faire confiance à Jocelyn Gourvennec pour entamer un nouveau cycle.

Le FC Nantes prévient déjà son nouvel entraîneur https://t.co/LELT77QJAB pic.twitter.com/6RkRgyb5LB — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Le club où je me suis le mieux senti dans ma carrière et ma vie »

Ce jeudi, Jocelyn Gourvennec était en conférence de presse. L’occasion pour le nouvel entraîneur du FC Nantes, rapporté par L’Equipe , de prendre la parole. « Je suis là aussi car j'étais disponible, car le FCN est sans doute le club où je me suis le mieux senti dans ma carrière et ma vie. J'y ai passé trois ans, mais j'ai l'impression d'en avoir passé dix, ça m'a marqué à vie, j'ai rencontré des gens incroyables sur le plan du foot, Coco Suaudeau et Raynald Denoueix. Être coach du FCN, c'est un honneur et une responsabilité car c'est un héritage très important, avec des entraîneurs qui étaient hors norme, qui ne seront jamais égalés, qui ont fait naître chez moi comme chez d'autres l'envie de cultiver un esprit du jeu, de vivre le foot de haut niveau sur des principes, donc je suis très content d'endosser le costume », a d’abord confié Gourvennec.

« Je me projette pour tout donner »