Séisme au FC Nantes, il vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, le FC Nantes a officialisé le départ de Pierre Aristouy. A la tête de l'équipe première depuis mai dernier, le technicien a été limogé et remplacé par Jocelyn Gourvennec. Président du club nantais, Waldemar Kita a justifié le départ de son entraîneur après seulement treize journées et répondu à ses détracteurs.

Pierre Aristouy, c'est fini. Arrivé en mai dernier à la tête de l'équipe première du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré, le technicien a été remercié ce mercredi. Une décision inattendue puisque les Canaris pointent à la onzième place et restent sur un match nul face au Havre (0-0). Dans un entretien accordé à L'Equipe, Waldemar Kita a dévoilé les raisons de ce départ.

Le FC Nantes dévoile son nouvel entraîneur https://t.co/gWNAp8XePm pic.twitter.com/gxe5duExfh — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Kita justifie le départ d'Aristouy

« Il y a des détails au quotidien qui justifient cette décision. Et on a l'impression qu'on ne progresse pas. On n'a gagné que 5 matches depuis que Pierre est là, on a l'une des plus mauvaises défenses du Championnat... Il y a des choses qui apparaissent tellement logiques... On n'a rien à reprocher à l'homme mais un club vit également à travers ses résultats (…) Pierre est quelqu'un avec des qualités. Peut-être qu'il lui faudrait trois ou quatre années de plus pour encore progresser sur certains points » a déclaré le président du FC Nantes, sous le feu des critiques. En effet, 19 entraîneurs ont été limogés depuis la prise de contrôle de Kita. Alors le dirigeant est-il trop impatient ?

Kita répond aux critiques