PSG : Ils préparent un transfert surprise pour Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé à la prochaine intersaison au vu de sa situation contractuelle. D’autant plus que la presse anglaise fait part d’une admiration pour Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp de la part de Mbappé. D’ailleurs, en 2022, le technicien allemand avait déjà déclaré sa flamme à l’attaquant du PSG...

Kylian Mbappé pourrait vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. Son contrat expirera en juin prochain et comme révélé par le10sport.com le 2 octobre dernier, aucune décision ne sera prise prochainement concernant son avenir. Il va falloir attendre 2024, mais à l’étranger, des grands noms se prépareraient déjà à l’accueillir.

Arsenal et Liverpool se préparent, Mbappé fan des Reds ?

Certes, le Real Madrid semble être la destination la plus probable pour Kylian Mbappé en cas de départ du PSG. Néanmoins, en Angleterre, on jouerait sa carte à fond dans la course à la signature de Mbappé. The Daily Record révèle qu’Arsenal et Liverpool auraient entamé le processus de recrutement du meilleur buteur de l’histoire du PSG en explorant les différents paramètres financiers et sportifs à remplir en amont afin de l’accueillir. De plus, The Daily Record avance que Kylian Mbappé admirerait le football prôné par Jürgen Klopp à Liverpool ces dernières années.

Mbappé sauve le PSG, Luis Enrique fait passer un message https://t.co/UkUb3Pnme4 pic.twitter.com/tAE02xdsBJ — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Klopp : «Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles»