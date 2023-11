Mercato : Le PSG a réussi son coup avec Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG est allé au clash à la dernière intersaison avec Kylian Mbappé afin que ce dernier revienne sur sa décision de ne pas activer la clause présente dans son contrat pour le prolonger. Le Français aurait été particulièrement impressionné par le recrutement effectué au PSG. Explications.

Au cours du dernier mercato, le PSG a frappé très fort en bouclant onze recrues. Douze au total si l’on compte le retour de Xavi Simons qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig jusqu’à la fin de la saison. Le Qatar a lancé la nouvelle ère QSI en se séparant des stars aux gros salaires et en mettant sur pied un effectif plus équilibré.

Le PSG a bluffé Mbappé

D’après les informations communiquées par The Daily Record et récoltées auprès de sources proches du joueur, Kylian Mbappé aurait été impressionné par le recrutement effectué par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Le président ainsi que le conseiller football du PSG s’étant partagés les dossiers à traiter pendant le mercato estival pour permettre à Luis Enrique d’avoir un groupe le plus cohérent possible.

Mbappé veut gagner la Ligue des champions avec le PSG