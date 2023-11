«Petit fayot», Riolo craque en direct après le match du PSG !

Benjamin Labrousse

Alors que ce mardi soir, le PSG a arraché le point du match nul face à Newcastle (1-1) par le biais d’un penalty controversé, les critiques vis à vis de l’arbitrage de Szymon Marciniak ont fusé en Europe, et notamment en Espagne. En direct, Daniel Riolo s’en est d’ailleurs pris à son confrère Frédéric Hermel à ce sujet.

Le débat risque d’être animé. Ce mardi soir, l’arbitrage de la rencontre entre le PSG et Newcastle a été pointé du doigt. Alors que Szymon Marciniak a accordé un penalty en toute fin de rencontre pour le club parisien, l’arbitre polonais avait décidé de laisser le jeu se poursuivre pour une situation similaire plus tôt dans le match. Une décision arbitrale « bénie » pour le PSG, mais lourde de conséquences pour les Magpies qui n’ont désormais plus leur destin entre les mains. À ce propos, Fred Hermel, journaliste très proche de l’actualité footballistique ibérique a déclaré ceci dans l’After Foot : « Les médias espagnols sont hallucinés du penalty accordé au PSG » .

« Taisez-vous ! »

Présent à ce moment-là, Daniel Riolo n’a pas du tout apprécié les remarques de son confrère : « En Espagne, ils parlent encore du Barça 2017 et du péno pas donné à (Angel) Di Maria ? (...) Des pénos comme ça on en voit tous les week-ends. Que les autres pays viennent nous casser les bonbons et donner des leçons, quand on sait le nombre de pénos que le Real a récupéré dans les matchs de Ligue des champions, ou le Barça, mais taisez-vous ! Mais taisez-vous ! Mais taisez-vous Fred ! Toi et tes amis, taisez-vous » , déclare l’éditorialiste dans des propos relayés par PurePeople .

« On dirait un petit fayot à l'école ! »