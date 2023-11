Mbappé sauve le PSG, Luis Enrique fait passer un message

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a permis au PSG d’obtenir le match nul sur sa pelouse face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1). Auteur d’une prestation mitigée, l’attaquant français a transformé un penalty en fin de match, au plus grand bonheur de Luis Enrique, qui semble avoir apprécié la prestation des siens.

Le PSG tient bon. Longtemps menés sur leur pelouse face à Newcastle ce mardi soir, les Parisiens ont poussé afin de recoller au score. Mais peu adroits devant le but, les hommes de Luis Enrique s’en sont remis à un penalty de Kylian Mbappé, capitaine du soir, pour égaliser dans le temps additionnel.

Une recrue du PSG hallucine avec Mbappé ! https://t.co/51B9vUQB3u pic.twitter.com/XU27E9G8xk — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Un Mbappé peu adroit face à Newcastle

Pourtant, la prestation du numéro 7 n’aura pas été très aboutie. À l’image de plusieurs de ses partenaires comme Ousmane Dembélé, ou encore Bradley Barcola, Kylian Mbappé a manqué d’adresse devant les buts de Newcastle.

« Je suis très heureux de son comportement »