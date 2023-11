Il crie à l’injustice après le PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il recevait Newcastle mardi soir en Ligue des champions, le PSG a arraché le point du match nul dans les tous derniers instants de la rencontre grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Une décision arbitrale vivement critiquée du côté des Magpies et notamment de leur entraîneur Eddie Howe.

Le PSG s’en sort bien. Bien qu’il se soit procuré de nombreuses occasions mardi soir face à Newcastle, il aura fallu attendre le bout du temps additionnel pour voir le club de la capitale répondre à l’ouverture du score d’Alexander Isak à la 24e minute de jeu. Une égalisation intervenue grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé dans le temps additionnel de la rencontre, à la suite d’une main de Tino Livramento.

«Selon moi ce n’était pas une bonne décision»

La décision de Szymon Marciniak, arbitre de la rencontre, d’accorder un penalty au PSG sur cette action a beaucoup fait réagir et Newcastle s’est senti lésé après le coup de sifflet final. « Un sentiment d’injustice ? Oui. Selon moi ce n’était pas une bonne décision. Il y a tellement de choses à prendre en compte sur cette action-là. La vitesse, déjà… C’est cliché mais si vous regardez l’image au ralenti, c’est différent d’à vitesse réelle. Ce n’est pas une vraie main, il était en train de courir. C’est frustrant pour nous, parce qu’on sait le temps qu’il restait dans la rencontre… », a confié Eddie Howe en conférence de presse d’après-match.

«Je sais ce que la décision a fait à mes joueurs après leur performance»