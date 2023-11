Après le PSG, Lionel Messi s’attire encore des critiques !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, Lionel Messi a quitté le PSG par la petite porte après une seconde partie de saison ratée, de quoi accentuer le malaise entre l’Argentin et le public du Parc des Princes. Désormais aux Etats-Unis, la star de 36 ans fait le bonheur des supporters de l’Inter Miami, mais son arrivée ne fait pas pour autant l’unanimité en Floride.

Le mariage n’a pas pris. Après deux saisons contrastées dans la capitale, Lionel Messi a quitté le PSG en juin dernier, les deux parties étant heureuses de mettre fin à leur collaboration. Pour sa dernière au Parc des Princes, l’Argentin de 36 ans avait été accueilli par les sifflets d’une partie d'un public heureux de le voir plier bagage, direction les Etats-Unis. A Miami, Messi a été accueilli en grande pompe, mais celui-ci ne fait pas l’unanimité pour autant.

Certains fans de l’Inter Miami regrettent la vie sans Lionel Messi

Du côté de l’Inter Miami, certains sont en effet nostalgiques de l’époque où Lionel Messi n’avait pas encore quitté l’Europe. La formation de MLS est passée dans une autre dimension avec la venue de La Pulga , et des changements se sont rapidement fait ressentir, ce que regrette Mike Longin, membre du groupe de supporters Green Lot Gang Inter Miami, interrogé par The Guardian. « Lorsque la nouvelle est tombée, j'ai dû éteindre mon téléphone. Mes amis, ma famille, même mon piscinier m'appelaient tous : "Hé, Messi arrive. Nous sommes très heureux pour toi." C'était une journée passionnante. Mais dès le premier jour, on s'est demandé ce que cela signifiait. Nous savions que ce ne serait pas la même chose », se souvient-il.

« Nous savions que les choses allaient changer. Mais nous n'étions pas préparés à l'ampleur du changement »