Horaire, équipes, diffusion TV… Toutes les infos sur PSG - Newcastle

Thibault Morlain

Place à la 5ème journée des poules de Ligue des Champions en ce mardi 28 novembre. On retrouvera notamment le PSG, qui accueille les Anglais du club de Newcastle au Parc des Princes. Une rencontre importante pour le club de la capitale pour la suite de son parcours européen. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce PSG-Newcastle.

Le PSG retrouve Newcastle ce mardi soir au Parc des Princes. Et pour cette rencontre, le club de la capitale aura certainement un fort sentiment de revanche. En effet, au match aller, en Angleterre, les joueurs de Luis Enrique avaient coulé en s’inclinant lourdement face aux Magpies (4-1). Le PSG cherchera donc à se rattraper et il risque d’y avoir du spectacle. Pour cela, rendez-vous ce mardi soir pour le coup d’envoi à 21h. Une rencontre que vous pouvez voir sur Canal+ Sport ainsi que sur RMC Sport 1 .

PSG : Dembélé a trouvé la solution pour cartonne ! https://t.co/v3GDLNDhK7 pic.twitter.com/odR22fM5Oq — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Quelles équipes pour ce PSG - Newcastle ?

Si le PSG veut croire à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions , il faudra donc aller chercher les 3 points. Mais avec quelle équipe Luis Enrique va-t-il tenter cela ? Pour ce match, la probable composition du PSG est annoncée comme telle : Donnarumma - Mukiele, Hernandez, Skriniar, Hakimi - Vitinha, Ugarte, Ruiz - Mbappé, Kolo Muani (ou Ramos), Dembélé.



Mais en face, Newcastle va également se présenter avec de belles armes et malgré plusieurs absents. Voilà à quoi pourrait ressembler le 11 des Magpies : Pope - Livramento, Schär, Lascelles, Trippier - Joelinton, Guimaraes, Miley - Gordon, Isak, Almiron.

Le PSG qualifié, si…

Avant cette 5ème journée de la Ligue des Champions, le PSG occupe la 2ème place de son groupe, avec 6 points, derrière le Borussia Dortmund (7 points), tandis que le Milan AC est 3ème (5ème) et Newcastle occupe la 4ème place (4 points). Tout était donc encore possible dans ce groupe de la mort, mais dès ce mardi soir, le PSG peut valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. A quelles conditions ? Il faudra pour cela que la bande à Kylian Mbappé l’emporte face à Newcastle et que dans le même temps le Milan AC ne gagne pas face au Borussia Dortmund.