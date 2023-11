PSG : Riolo réclame un joueur avec Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG affrontera Newcastle ce mardi soir dans un choc décisif pour son avenir en Ligue des Champions. Et alors que Randal Kolo Muani est pressenti pour débuter la rencontre à la pointe de l'attaque, Daniel Riolo estime que Gonçalo Ramos a un profil bien plus adapté pour faire briller Kylian Mbappé dans ce système.

Après avoir lourdement chuté sur la pelouse de Newcastle le 4 octobre dernier (4-1) en Ligue des Champions, le PSG va tenter de prendre sa revanche ce mardi soir au Parc des Princes. Le club de la capitale pourrait même valider son ticket pour les 8es de finale s'il parvient à s'imposer et que, dans le même temps, le Milan AC ne l'emporte pas face au Borussia Dortmund. Randal Kolo Muani est pressenti pour débuter cette rencontre à la pointe de l'attaque du PSG, mais Daniel Riolo préfèrerait que Luis Enrique opte plutôt pour Gonçalo Ramos et l'a clairement fait savoir dans l'After Foot, sur RMC Sport .

« Gonçalo Ramos est meilleur dans ce système »

« Kolo Muani a démarré les matchs de Ligue des Champions. Très franchement, je continue d'insister : Gonçalo Ramos est meilleur dans le système que veut mettre en place Luis Enrique. Je milite toujours pour Gonçalo Ramos et pour que Kylian Mbappé soit un peu à gauche pour qu'on profite de sa profondeur », indique Riolo, qui estime donc que l'international portugais sera bien plus utile pour mettre en valeur les qualités de Kylian Mbappé sur le front de l'attaque du PSG.

« Mbappé n'accélère presque plus »