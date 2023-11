PSG : Luis Enrique s’enflamme pour la révolution du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'a pas hésité à renouveler en grande partie son secteur offensif durant le mercato estival avec le recrutement de nouveaux éléments en attaque. Et Luis Enrique semble ravi de cette révolution et des nombreuses possibilités qui lui sont offertes et n'a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse en encensant ses recrues.

C'est un fait, le PSG a vécu un mercato estival très agité avec pas moins de onze nouvelles recrues. Et le secteur offensif a principalement été concerné par ce remaniement de l'été puisqu'avec les départs de Neymar et Lionel Messi, Luis Campos a misé sur de nouveaux éléments offensifs tels comme par exemple Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Bradley Barcola ou encore Randal Kolo Muani. Autant de profils capables d'évoluer au poste de numéro 9 comme l'a évoqué Luis Enrique lundi en conférence de presse.

« Une chance pour moi d’avoir ces joueurs »

« On a Kolo Muani et Ramos, mais aussi Barcola et Asensio qui peuvent jouer en pointe. C’est une chance pour moi d’avoir 4 joueurs de très haut niveau qui peuvent jouer à ce poste. Certains peuvent aussi jouer dans les couloirs comme Barcola, Asensio et Kolo Muani. Je dois trouver des points positifs dans ce choix de joueurs pour un seul poste. C’est une opportunité unique pour les pousser à donner quelque chose en plus », a indiqué l'entraîneur du PSG, qui semble donc ravi d'avoir tous ces renforts à disposition depuis cet été.

Une attaque de qualité du PSG