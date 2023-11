PSG : Luis Enrique lâche un coup de pression… aux supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi avec la réception de Newcastle, trois semaines après la défaite à Milan (1-2). Les hommes de Luis Enrique n’ont désormais plus le droit à l’erreur pour espérer aller chercher la première place du groupe F, incitant le technicien espagnol à lancer un appel aux supporters qui seront présents au Parc des Princes.

Avec deux défaites au compteur dans son groupe de Ligue des Champions, face à Newcastle (1-4) puis l’AC Milan (1-2), le PSG n’a plus le droit à l’erreur pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale, et obtenir la première place qui pourrait lui permettre d’obtenir un tirage au sort plus clément. Une victoire contre les Magpies est donc obligatoire pour le PSG, incitant Luis Enrique à lancer un appel aux supporters présents.

« On a besoin d’un stade plus chaud et passionnel que d’habitude »

« La compétition pourrait être très courte avec un classement très serré. Ce sont des matchs décisifs désormais. Il y aura une possibilité de se qualifier jusqu’à la dernière journée. Je suis sûr que mon équipe sera compétitive. Si le Parc des Princes est un stade chaud, je veux voir la meilleure version de notre public surtout quand l’adversaire nous posera des problèmes , a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien. On a besoin d’un stade plus chaud et passionnel que d’habitude. Newcastle est dernier et a besoin d’une victoire et nous le jouerons comme une finale . »

« Le public est un atout particulier »