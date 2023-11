Luis Enrique a un problème au PSG, il dit tout

Pierrick Levallet

Présent sur le banc du PSG depuis cet été, Luis Enrique commence à voir sa méthode faire effet au sein de son effectif. Le club de la capitale s'est largement imposé face à l'AS Monaco (5-2) avant de recevoir Newcastle au Parc des Princes. Mais malgré cela, l'entraîneur espagnol estime avoir encore du pain sur la planche au PSG.

Arrivé au PSG pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique a rencontré quelques difficultés au début. Mais plus le temps passe, plus sa méthode semble faire effet dans l’effectif parisien. Vendredi dernier, le PSG a pu faire le plein de confiance en s’imposant face à l’AS Monaco (5-2) avant le choc face à Newcastle en Ligue des champions. Mais malgré cela, Luis Enrique estime avoir encore du boulot au PSG.

Le PSG lâche 155M€, Luis Enrique s’est trompé ? https://t.co/1TqLchQ1TT pic.twitter.com/zb0RdX6kKl — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

«On est encore loin de ce que j’espère»

« L’équipe n’est pas encore ce que je souhaite, ne ressemble pas à ce que je veux pour être sincère. Mais on est encore dans un processus de recherche. On (le staff) peut encore plus aider les joueurs. Je pense qu’on est encore loin de ce que j’espère que le PSG sera dans le futur. Mais évidemment cette équipe me plaît, il y a énormément de niveau individuel, une énorme volonté des joueurs de faire ce que le coach veut. Je pense qu’on a encore une grande marge de progression » a lancé l’entraîneur du PSG en conférence de presse ce lundi.

«On peut encore améliorer beaucoup de choses»