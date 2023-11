Le PSG boucle son transfert dans le secret, il vient en aide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la surprise générale, le PSG a officialisé la semaine dernière le transfert définitif de Gonçalo Ramos pour 65M€, soit le montant de l’option d’achat de l’attaquant portugais appartenant jusqu’ici à Benfica. Au sein du club de la capitale, celui-ci peut compter sur le soutien de son compatriote Vitinha, qui y met du sien pour faciliter son intégration.

Le PSG a totalement reconstruit son effectif durant le mercato estival, se séparant de stars telles que Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti ou encore Neymar, et accueillant onze nouveaux joueurs, à l’instar de Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ce dernier poursuit son adaptation dans la capitale, buteur vendredi de son troisième but de la saison face à l’AS Monaco (5-2), et a vu son option d’achat être levée à la surprise générale par un club qui a pleine confiance en lui. Dans le vestiaire, Gonçalo Ramos peut d’ailleurs compter sur du soutien.

Le rôle de Vitinha auprès de Gonçalo Ramos

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de retrouver Newcastle au Parc des Princes, Vitinha s’est prononcé sur son rôle auprès de Gonçalo Ramos. « J'essaie d'avoir un rôle sur son adaptation, parce que je sais ce qu'est la sensation d'arriver dans un nouveau pays, un nouveau club. J'essaie de le soutenir au maximum, je ne trouve pas qu'il soit en difficulté , estime le milieu portugais du PSG. L'adaptation prend du temps mais il est à 100% dans le groupe et il va être très important pour l'équipe. »

« C’est un joueur d’avenir pour le club »