Messi et Neymar quittent le PSG, leur calvaire est terminé

Alexis Brunet

Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG l'été dernier. Les deux Sud-Américains auront beaucoup apporté au club de la capitale, mais ils n'auront pas réussi à remporter la Ligue des champions avec le club français. Les départs des deux stars ont aussi été perçus comme une bonne nouvelle par certains remplaçants parisiens, avec qui cela ne passait pas vraiment.

Le PSG a changé de stratégie sur le mercato cet été. Le club de la capitale a décidé de ne plus axer son recrutement sur des stars, mais plutôt d'essayer de construire une équipe cohérente et équilibrée. Le champion de France a donc dit au revoir à des joueurs tels que Lionel Messi, ou bien Neymar. Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos entre autres les ont remplacés.

Les départs de Messi et Neymar ont fait des heureux au PSG

Lionel Messi et Neymar n'entraient plus dans les plans des dirigeants parisiens, et cela a été perçu comme une bonne nouvelle par quelques membres du vestiaire du PSG. En effet, d'après les informations du Parisien , la cohabitation sur et en dehors du terrain entre certains remplaçants et les deux Sud-Américains n'était pas tout le temps idyllique. Il faut dire qu'au niveau sportif, l'Argentin et le Brésilien ne sortaient presque jamais, ce qui pouvait peut-être agacer les joueurs qui attendaient leur tour sur le banc.

Le PSG veut s'attaquer à un crack, ce sera 50M€ ? https://t.co/mDvQtxgLnE pic.twitter.com/EJ3epvengg — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Le banc du PSG est enfin quantitatif et qualitatif

La présence de Lionel Messi et Neymar au PSG aurait été encore plus un problème cette saison, car le club de la capitale a enfin un banc très fourni. Il était souvent reproché au champion de France l'année dernière de ne pas disposer d'éléments capables d'entrer en jeu, et de faire la différence, mais les dirigeants parisiens ont changé cela cet été. Luis Enrique dispose d'un grand nombre de solutions, et il n'hésite pas à s'appuyer sur les remplaçants, qui apportent souvent un plus en fin de match.