PSG : Luis Enrique prêt à tenter un coup inattendu ?

Arnaud De Kanel

Alors que le PSG affrontera Newcastle mardi pour rester en vie dans sa poule de Ligue des champions, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse en début d'après-midi. L'entraineur espagnol a évoqué les multiples solutions qui s'offrent à lui pour le poste de numéro 9, émettant notamment une idée pour le moins inattendue.

En quête d'un attaquant de pointe, le PSG a mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani durant le mercato estival. Toujours au front pour défendre ses deux attaquants qui reçoivent de nombreuses critiques depuis leur arrivée, Luis Enrique a pourtant indiqué que deux autres joueurs pouvaient occuper ce poste : Marco Asensio, comme on a pu le voir en début de saison, et plus étonnant encore, Bradley Barcola.

«Une chance d'avoir quatre joueurs de haut niveau»

« Ramos et Kolo-Muani ? J'ai eux-deux mais aussi Barcola et Asensio qui peuvent jouer 9. C'est une chance d'avoir quatre joueurs de haut niveau. Certains peuvent aussi jouer dans les couloirs. La qualité de coach est de trouver des points positifs dans ces choix de joueurs », a déclaré le coach du PSG en conférence de presse ce lundi avant d'évoquer à nouveau Barcola.

«J'aime aussi voir jouer Barcola en 9»