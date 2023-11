Messi - Zidane : Il annonce du lourd pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi… Tous ont marqué leurs générations respectives à leur façon. Et selon Emile Heskey, Kylian Mbappé marcherait actuellement sur leurs traces. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le capitaine de l’équipe de France se nourrit même de toute la pression qui l’entoure. Explications

Kylian Mbappé est sous le feu des projecteurs depuis l’âge de 17 ans et son éclosion à l’AS Monaco. En effet, en février 2017, sur la pelouse de Manchester City, l’actuel capitaine de l’équipe de France faisait passer un message et depuis, il est toujours resté sur le devant de la scène que ce soit en club ou en sélection où il affiche des statistiques affolantes.

«Zidane l’a fait, Messi l’a fait. C’est au tour de Kylian»

Ancien international anglais et grand nom du football de Premier League des années 2000, Emile Heskey s’est confié au Parisien sur le joueur générationnel qu’est Kylian Mbappé comme d’illustres légendes avant lui . « Il est phénoménal. Tous les dix ou quinze ans, il y a un joueur qui surpasse les générations précédentes. Vous ne pensez jamais que c’est possible et puis ils le font. Zidane l’a fait, Messi l’a fait, Ronaldo l’a fait, je dirais qu’Henry l’a fait aussi en Premier League. Maintenant, c’est au tour de Kylian » .

«C’est le meilleur joueur du monde»