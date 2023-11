Cristiano Ronaldo imité, il raconte pourquoi

Le 6 novembre dernier, lors de la 11ème journée de Premier League, l'international sénégalais Nicolas Jackson inscrit un triplé face à Tottenham avec Chelsea (4-1) et fête son troisième but en imitant la mythique célébration de Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il témoigne de son parcours, on s'aperçoit que cette célébration était finalement tout sauf un hasard, pour ce fan de la légende portugaise.

Après plusieurs mois de galère, Chelsea a sorti un peu la tête de l'eau ces dernières semaines en allant surtout s'imposer sur la pelouse de Tottenham, leader de Premier League à ce moment-là, lors de la 11ème journée de Premier League, le 6 novembre dernier. Une victoire qui porte le sceau de Nicolas Jackson, auteur d'un triplé, dont deux buts dans le temps additionnel. Et l'imitation de la célébration de Cristiano Ronaldo avait fait le tour des réseaux sociaux.

Dans un entretien accordé au journal britannique The Telegraph , l'avant-centre sénégalais, Nicolas Jackson explique que Cristiano Ronaldo est son idole de jeunesse, au travers d'une anecdote touchante : « Quand j'étais jeune, j'adorais Cristiano Ronaldo. J'avais son nom sur un maillot que je portais toujours. Pas un vrai maillot, parce qu'ils sont chers, donc on ne les achète pas. Mais j'avais un maillot sur lequel j'avais inscrit ‘7, Ronaldo' avec un stylo. Je l'ai fait moi-même quand j'étais enfant. »

🗣️ The reason behind Nicolas Jackson's celebration against Spurs..."I loved Cristiano Ronaldo growing up.""I would pretend to be him, but it was difficult to watch his games because you needed to pay. We would go to my friend’s house, everybody in a large group to watch Real… pic.twitter.com/38KlN1EmkW