Surprise avec Cristiano Ronaldo, il hallucine totalement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 10 victoires en autant de journées, le Portugal a frappé un grand coup dans ces qualifications pour l’Euro 2024, et son capitaine Cristiano Ronaldo n’a pas fait les choses à moitié non plus, de quoi impressionner Roberto Martinez, qui s’est montré dithyrambique à l’égard de l'attaquant de 38 ans ce dimanche.

10. C’est le nombre qui porte bonheur au Portugal dans ces qualifications pour l’Euro 2024. En battant l’Islande (2-0) dimanche lors de la dixième et dernière journée, les hommes de Roberto Martinez ont frappé un grand coup en réalisant un sans-faute, avec 30 points au compteur. Et Cristiano Ronaldo a été l’un des grands artisans de ce parcours sans accroc pour le Portugal, la star de 38 ans totalisant 10 buts et 2 passes décisives depuis le mois de mars.

PSG : Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo https://t.co/mEfXsBeKe4 pic.twitter.com/sxabEIfUwj — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Cristiano Ronaldo encore loin de la retraite

Cela a de quoi surprendre certains observateurs, alors que Cristiano Ronaldo était poussé vers la sortie après la Coupe du monde au Qatar. Son arrivée en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr, avait d’ailleurs renforcé les doutes autour de son avenir international. En froid avec Fernando Santos, Cristiano Ronaldo entretient une relation radicalement différente avec Roberto Martinez qui avait décidé à son arrivée de conserver l’ancienne star du Real Madrid dans son groupe. Un pari qui porte ses fruits jusqu’à aujourd’hui, pour le plus grand bonheur du sélectionneur.

« C'est une force qui contamine les autres dans le vestiaire »