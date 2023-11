 Mbappé : Didier Deschamps se paye Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Triple buteur ce samedi soir avec l’équipe de France comme ce fut le cas avec le PSG la semaine dernière, Kylian Mbappé a été jugé par son entraîneur. Alors que Luis Enrique expliquait attendre plus de sa part, Didier Deschamps en a joué en faisant une blague par rapport à la déclaration de l’entraîneur du PSG.

Kylian Mbappé a fait la même « bonne journée au boulot » ce samedi que la semaine dernière. Sur la pelouse du Stade de Reims avec le PSG, Mbappé a inscrit un triplé samedi dernier, offrant donc la victoire aux siens (3-0). Néanmoins, Luis Enrique pointait des axes de progression notables chez le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

PSG : Le Real Madrid prêt à oublier Kylian Mbappé ? https://t.co/FBo2UqZQnb pic.twitter.com/kFoCkhGtjS — le10sport (@le10sport) November 18, 2023

Enrique : « Je pense qu’il peut aider l’équipe beaucoup plus d’une autre manière»

« Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Pourquoi ? À propos des buts, je n’ai rien à dire, mais je pense qu’il peut aider l’équipe beaucoup plus d’une autre manière. Comment ? Je vais d’abord lui dire et après je ne vous le dirai pas parce que ça ne relève pas du domaine du public. Mais, nous pensons que Kylian est l’un des meilleurs joueurs au monde, sans aucun doute. Nous devons faire plus et nous voulons qu’il fasse plus de choses. C’est mon opinion, mais je ne pense pas me tromper ». Voici le message que livrait l’entraîneur du PSG, à savoir Luis Enrique, au micro de Prime Video la semaine dernière.

Deschamps : «J'attends plus de lui (rires)»