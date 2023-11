En direct, il lâche une réponse au PSG pour son mercato

Thomas Bourseau

Passé par le PSG où il a même été formé, Adrien Rabiot se trouve en fin de course à la Juventus de par sa situation contractuelle. De quoi donner des idées à Luis Campos, qui cherche toujours à recruter un milieu de terrain en continuant à franciser l’effectif. L’international français a fait passer un message sur son avenir.

Adrien Rabiot est parti en tant qu’agent libre du PSG à l’été 2019 et pourrait en faire de même à la prochaine intersaison, cette fois-ci à la Juventus. En effet, le contrat de l’international français prendra fin le 30 juin prochain à la Vieille Dame et depuis un an, il est question d’un éventuel retour à la maison de Rabiot.

Adrien Rabiot, dans le viseur de Luis Campos ?

Sa mère et représentante Véronique Rabiot voyait d’un bon oeil la saison passée cette option de revenir au PSG selon la Gazzetta dello Sport . le10sport.com vous a confié cette semaine que Luis Campos estimait qu’il y avait un manque au milieu de terrain du PSG. Le conseiller football du Paris Saint-Germain songe à remédier à ce problème cet hiver et le profil d’Adrien Rabiot n’est pas négligé à Paris. En effet, pour des raisons de quota vis-à-vis des joueurs formés en France pour la Ligue des champions, Campos prendrait en considération plusieurs profils tricolores.

«La Juventus ? Forcément quand on y est, il faut mesurer cette chance là»