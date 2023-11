OL : Deux renforts annoncés, le boss sort du silence

Hugo Chirossel

S’il a décroché sa première victoire de la saison juste avant la trêve internationale sur la pelouse du Stade Rennais (0-1), l’OL n’est pas encore sorti de la crise. Pour redresser la barre, les Gones pourraient tenter de renforcer leur effectif lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, la presse brésilienne évoque un intérêt pour deux joueurs de Botafogo, Lucas Perri et Adryelson. John Textor a directement répondu à ces rumeurs.

Il aura fallu attendre le 12 novembre et la 12e journée de Ligue 1 pour voir l’OL enfin s’imposer. Désormais entraînés par Fabio Grosso, les Lyonnais n’avaient obtenu aucune victoire cette saison jusqu’à leur déplacement sur la pelouse du Stade Rennais juste avant la trêve internationale (0-1). Un succès qui n’a en revanche pas changé leur situation au classement. L’OL est toujours bon dernier de Ligue 1, à cinq points du premier non relégable.

Deux joueurs de Botafogo à l’OL cet hiver ?

Dans ces conditions, on s’attend à du mouvement sur le marché des transferts cet hiver du côté de l’OL. En ce sens, Globo évoque justement un intérêt pour deux joueurs de Botafogo, club également détenu par John Textor : le gardien de 25 ans Lucas Perri, ainsi que le défenseur central Adryelson, âgé lui aussi de 25 ans. Selon le média brésilien, cette opération pourrait s’élever à 20M€ bonus compris et le président de l’OL souhaite que les deux joueurs restent au sein d’Eagle Football, sa holding où se trouve donc le club lyonnais, Botafogo, Crystal Palace et Molenbeek.

«Le reste de cette histoire est de la spéculation»