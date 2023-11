L’ASSE annonce déjà un transfert pour cet hiver ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines, mais certains journalistes ont voulu en savoir plus sur les plans de l'ASSE. Comme à son habitude, le club stéphanois pourrait se montrer actif. Présent en conférence de presse, Laurent Battles a annoncé que l'accent pourrait être mis sur le recrutement d'un latéral droit.

Le prochain mercato approche à grands pas. Il ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et l'ASSE pourrait faire parler de lui durant cette période, même si Laurent Batlles a éludé le sujet en conférence de presse.

« Pour le moment, je ne demande rien du tout »

« Pour le moment, je ne demande rien du tout, j’ai des joueurs à ma disposition et je me concentre sur le match de samedi en Coupe de France. On a une fin de championnat jusqu’à fin décembre à finir et après on verra où nous nous situerons et ce que nous devrons faire ou pas en fonction de ça » a confié le coach de l'ASSE.

Un premier chantier enclenché à l'ASSE