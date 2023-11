Un joueur de l’ASSE déballe les coulisses de son mercato

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière par l’ASSE au Puy, Maxence Rivera était à nouveau annoncé partant lors du dernier mercato estival. Le jeune joueur stéphanois intéressait différents clubs, notamment en Ligue 2. Mais au final, Rivera n’a pas quitté l’ASSE. Pour quelles raisons ? Le principal intéressé a livré ses vérités concernant son mercato estival.

Formé à l’ASSE, Maxence Rivera est apparu à 6 reprises cette saison en Ligue 2 avec l’équipe de Laurent Batlles. De retour d’un prêt au Puy, le milieu de terrain glane donc du temps de jeu tant bien que mal, lui qui aurait pu aller jouer ailleurs cette saison. Si un départ était évoqué cet été pour Rivera, le joueur de l’ASSE en a décidé autrement…



Son père fait capoter son transfert à l’OM, il signe à l’ASSE https://t.co/5g8bGEohIW pic.twitter.com/nYQ7c4LFgp — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

« Je suis resté pour m’imposer à l’ASSE »

Présent en conférence de presse avant la rencontre entre l’ASSE et Bourg-Péronnas, Maxence Rivera a expliqué pourquoi il est toujours Stéphanois aujourd’hui. « Je suis resté pour m’imposer à l’ASSE c’est mon choix », a lâché le joueur de Laurent Batlles. Il a également confié : « Depuis mon passage au Puy, je suis plus mature dans la tête, au niveau de l’intelligence de jeu aussi, c’est un tout. Je pense que ça se ressent dans mon évolution avec mes coéquipiers (...) Je me sens plus à l’aise dans le groupe, je rigole avec tout le monde, je m’entends avec tous et je crois que je suis bien apprécié aussi. Il me manque désormais un déclic sur le terrain pour pleinement me lâcher, je dois être plus décisif, c’est ce qu’on demande dans le foot actuel ».

« On a parlé ensemble, il désirait rester »