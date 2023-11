Le boss de l’OM se fait sèchement recadrer pour cette erreur du mercato

Thibault Morlain

Alexis Sanchez ne sera donc resté qu’une saison à l’OM. Arrivé au terme de son contrat à l’issue du dernier exercice, le Chilien n’aura finalement pas prolongé, ne trouvant pas de terrain d’entente avec sa direction. Depuis, Alexis Sanchez a rebondi à l’Inter Milan tandis qu’à Marseille, on regrette amèrement ce départ. Et voilà qu’aujourd’hui, ça retombe sur Pablo Longoria.

Le départ d’Alexis Sanchez provoque d’énormes regrets du côté de l’OM. Que s’est-il alors passé avec le Chilien ? Récemment, Pablo Longoria dévoilait sur ce dossier : « On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. (…) A vrai dire, la dernière proposition qu'on a faite à Alexis Sanchez était supérieure au salaire de Pierre-Emerick Aubameyang, même en incluant la prime de signature accordée aux deux joueurs ».

« Quand tu perds Sanchez, tu perds plus qu’un excellent joueur »

Ce jeudi, au micro de RMC , Jérôme Rothen est revenu sur le départ d’Alexis Sanchez de l’OM. Et il s’en est pris à Pablo Longoria. « Je trouve que Longoria a minimisé le rôle de Sanchez en se disant qu’il demande beaucoup d’argent, il demande une prime à la signature, que c’est trop, que c’est en dehors des clous et je vais partir sur une autre option. Mais quand tu perds Sanchez, tu perds plus qu’un excellent joueur, tu perds un leader de vestiaire, un mec qui était capable de réveiller certaines personnes. Tu as manqué de recul là-dessus, sur l’apport d’Alexis Sanchez. C’est la plus grosse erreur de la présidence de Pablo Longoria. C’est le point noir de sa présidence et de son arrivée à l’OM », a-t-il lâché.

« Ça, c’est ta plus grosse erreur Pablo »