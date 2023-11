Vente OM : Un milliardaire débarque à Marseille et prépare du lourd ?

Arnaud De Kanel

Avec la mauvaise passe que traverse l'OM actuellement, les rumeurs autour d'une vente du club refont surface. Les grands médias de l'hexagone y vont également de leurs articles, preuve qu'il se trame certainement quelque chose en coulisse. Dans le dossier depuis 4 ans, Thibaud Vézirian a apporté des précisions en révélant un possible intérêt d'un milliardaire indien.

L'OM est dans le dur en ce moment. Et étonnamment, Frank McCourt est plus distant que jamais du club phocéen. Préférant notamment se rendre au Web Summit à Lisbonne plutôt que de s'occuper de son club, l'homme d'affaire américain donne l'impression ne plus s'intéresser à l'OM, de quoi alimenter les rumeurs autour d'une vente du club. Après que Canal+ , par la voix de David Berger, ait évoqué le sujet à l'antenne, L'Equipe en a fait un long article cette semaine. D'habitude muets sur ce sujet, les deux médias sentent probablement que McCourt pourrait être amené à vendre prochainement. De son côté, Thibaud Vézirian persiste et signe : pour lui, l'OM va être vendu, comme il l'annonce depuis plus de 4 ans.

«Un des plus gros milliardaires du monde»

Et selon ses informations, l'Arabie saoudite pourrait être accompagnée de Mukesh Ambani, un homme d'affaires indien dont la fortune est estimée à 83 milliards d'euros. « Les Saoudiens, c’est le truc à retenir, des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, un des plus gros milliardaires du monde. Comme je vous l’ai dit, actionnaire à combien de pourcent de ce consortium… Qui en sponsoring ? Il y a plusieurs entités qui sont mêlées », a déclaré Thibaud Vézirian, avant de s'interroger sur le rôle d'Ambani en cas d'arrivée à l'OM.

Le rôle d'Ambani pas encore totalement défini selon Vézirian